Nama Siti Badriah Dicatut Penipu, Begini Tanggapan Krisjiana Baharudin
jpnn.com, JAKARTA - Aktor Krisjiana Baharudin menanggapi mengenai pencatutan nama dan foto istrinya, Siti Badriah, oleh sebuah akun palsu di Facebook yang melakukan modus penipuan jual beli handphone.
Ketika ditanya mengenai rencana tindak lanjut terkait persoalan tersebut, dia menuturkan bahwa tidak ada rencana untuk membawanya ke jalur hukum.
Meskipun kasus tersebut berpotensi mencemarkan nama baik Siti Badriah, Krisjiana Baharudin menilai langkah pelaporan justru terlalu rumit dan menguras banyak hal.
"Kalau misalnya lapor, buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Enggak ada tenaganya lah buat itu," kata Krisjiana Baharudin di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (24/11) malam.
Menurutnya, hal terpenting saat ini adalah Siti Badriah sudah menyampaikan klarifikasi secara terbuka mengenai pencatutan identitas dan akun Facebook tersebut.
Dia lantas berpesan agar masyarakat lebih waspada serta jeli sebelum bertransaksi secara daring agar tidak terjebak modus serupa.
"Yang penting Siti kan sudah omongin kalau dia, enggak tahu tentang masalah ini dan dia enggak punya Facebook sama sekali. Jadi buat teman-teman hati-hati ya, kami enggak punya Facebook, kami enggak pernah jual HP di media sosial. Jadi hati-hati," jelas Krisjiana Baharudin.
Nama dan foto pendangdut Siti Badriah dicatut oleh pihak tidak bertanggung jawab di media sosial Facebook yang diduga melakukan penipuan dengan modus jual beli handphone.
Aktor Krisjiana Baharudin menanggapi mengenai pencatutan nama dan foto istri, Siti Badriah, oleh sebuah akun palsu di Facebook yang jual beli ponsel.
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