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Namanya Dikaikan Dengan Inisial EJR, El Rumi Bingung dan Terganggu

Namanya Dikaikan Dengan Inisial EJR, El Rumi Bingung dan Terganggu
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El Rumi. Foto: Video JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Kabar kurang mengenakkan beredar di media sosial Thread yang menyeret nama El Rumi.

Isu itu bermula dari sebuah akun anonim yang menceritakan pengalaman buruk dengan seseorang berinisial EJR.

Walaupun belum diketahui siapa sosok EJR yang dimaksud, tetapi warganet mengaitkan inisial itu dengan El Rumi.

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Kuasa hukum El Rumi, Aldwin Rahadian lantas mengungkapkan kondisi sang selebritas terkait beredarnya isu tersebut.

Menurutnya, hal itu mengganggu kenyamanan kliennya. Sebab tak sedikit pihak yang mengkonfirmasi secara langsung kepada El Rumi.

"Ya bingung saja dan terganggu karena banyak yang mengkonfirmasi, ya kan. Ini siapa, apa benar, apa mana, ya bingung juga siapa yang bersangkutan ini siapa, EJR ini siapa," ujar Aldwin Rahadian di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (21/8).

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Dia menuturkan El merasa terganggu karena adanya isu yang dikaitkan dengan namanya itu membuat munculnya praduga bernada negatif.

Oleh karena itu, pihak El Rumi memilih untuk buka suara terkait rumor tersebut.

Kuasa hukum El Rumi, Aldwin Rahadian lantas mengungkapkan kondisi sang selebritas terkait beredarnya isu tersebut.

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