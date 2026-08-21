Namanya Dikaikan Dengan Inisial EJR, El Rumi Bingung dan Terganggu
jpnn.com, JAKARTA - Kabar kurang mengenakkan beredar di media sosial Thread yang menyeret nama El Rumi.
Isu itu bermula dari sebuah akun anonim yang menceritakan pengalaman buruk dengan seseorang berinisial EJR.
Walaupun belum diketahui siapa sosok EJR yang dimaksud, tetapi warganet mengaitkan inisial itu dengan El Rumi.
Kuasa hukum El Rumi, Aldwin Rahadian lantas mengungkapkan kondisi sang selebritas terkait beredarnya isu tersebut.
Menurutnya, hal itu mengganggu kenyamanan kliennya. Sebab tak sedikit pihak yang mengkonfirmasi secara langsung kepada El Rumi.
"Ya bingung saja dan terganggu karena banyak yang mengkonfirmasi, ya kan. Ini siapa, apa benar, apa mana, ya bingung juga siapa yang bersangkutan ini siapa, EJR ini siapa," ujar Aldwin Rahadian di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (21/8).
Dia menuturkan El merasa terganggu karena adanya isu yang dikaitkan dengan namanya itu membuat munculnya praduga bernada negatif.
Oleh karena itu, pihak El Rumi memilih untuk buka suara terkait rumor tersebut.
Kuasa hukum El Rumi, Aldwin Rahadian lantas mengungkapkan kondisi sang selebritas terkait beredarnya isu tersebut.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Polda Metro Buka 5 Layanan SIM Keliling di Jakarta Hari Ini
- Polisi Singgung Temuan Pisau dan Golok saat Aksi Demo Mahasiswa di Jakarta, Punya Siapa?
- Singgung Pusat Perekonomian, Polisi Minta BEM UI Tak Berdemonstrasi di Bundaran HI
- Ada Demo Mahasiswa Hari Ini, Reynold Pastikan Anak Buahnya Tidak Membawa Senjata Api
- DJ Mengaku Dianiaya di Tempat Hiburan di Jaksel, Polisi Garap Terlapor Berinisial TI
- Terseret Rumor Selingkuh dengan Rizky Billar, Asila Maisa: Saksi, Tetapi Korban Juga