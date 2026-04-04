Namanya Ikut Terseret Kasus PT DSI, Dude Harlino Anggap Sebagai Pelajaran Hidup

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Dude Harlino bersama istrinya Alyssa Soebandono menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Bareksrim Polri terkait kasus di PT DSI.

Seusai menjalani pemeriksaan, Dude Harlino membagikan pandangannya mengenai situasi yang dihadapinya itu.

Menurutnya, apa yang dihadapinya dengan sang istri saat ini adalah sebuah pelajaran hidup yang berharga.

Terlebih, dirinya dan Alyssa Soebandono belum pernah melewati fase seperti itu sebelumnya.

"Sebenarnya begini, proses ini buat kami pelajaran hidup. Saya sama Icha belum pernah masuk dalam fase ini. Tetapi Allah sepertinya ingin memberikan kami hikmah baru dalam hidup begitu, bahwa ada fase dalam hidup yang harus kami jalani," ujar Dude Harlino di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (2/4).

Dia mengaku kejadian ini justru memberinya pandangan dan pengetahuan baru soal hukum.

"Tapi dari proses ini membuka kacamata hukum buat kami secara pribadi. Bahkan saya bilang sama Icha, 'kayaknya memang kami mesti belajar lebih dalam tentang hukum supaya ke depannya wawasan hukum kami bisa jauh lebih luas lagi'," kata Dude.

Alih-alih merasa terpojok, dia justru berterimakasih kepada pihak Bareksrim karena telah memberikannya kesempatan untuk memberikan klarifikasi secara resmi.