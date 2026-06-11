Namanya Muncul dalam Kasus Blueray Cargo, Raffi Ahmad Beri Klarifikasi

jpnn.com, JAKARTA - Pembawa acara Raffi Ahmad akhirnya buka suara soal namanya yang mendadak muncul dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Nama Raffi Ahmad muncul terkait kegiatannya berkunjung ke Kantor Blueray Cargo di Amerika Serikat.

Tak sendirian, dia turut didampingi oleh kuasa hukumnya, Hotman Paris dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Melawai, Jakarta Selatan, Kamis (11/6).

Suami Nagita Slavina itu mengatakan, dirinya tak pernah terlibat dalam transaksi apa pun dengan perusahaan tersebut.

Dia lantas menceritakan bahwa dirinya dengan pihak Blueray secara tidak sengaja bertemu saat berada di New York, Amerika Serikat, setelah mengikuti ajang maraton di Chicago.

"Mas Raffi, Mas Ariel, Mas Gading foto dong sama saya'. Lho, iya ya sudah kami foto. Di depan tokonya. Tidak masuk ke dalam," ujar Raffi Ahmad kepada awak media, Kamis.

Pria 39 tahun tersebut menuturkan, saat itu dirinya sedang mengunjungi ke beberapa gerai usaha milik warga Indonesia di New York, yakni Awang Kitchen dan Indo Java.

Dia menyebut bahwa lokasi toko Blueray bersebelahan dengan tempat yang dikunjunginya saat itu.