Namanya Terseret Dugaan Kasus TPKS, Betrand Peto Vakum Syuting

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Selebritas Betrand Peto memutuskan untuk berhenti dari kegiatan syuting sinetron terbarunya seusai namanya terseret dugaan kasus tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) yang dilaporkan ANW.

Dia mengaku sudah berkomunikasi dengan pihak manajemen mengenai keputusannya tersebut.

Sebab, putra Ruben Onsu itu merasa perlu menyelesaikan permasalahannya terlebih dahulu sebelum kembali ke dunia hiburan.

"Kalau untuk syuting, itu sudah aku komunikasi juga dulu sama manajemen untuk berhenti dululah, selesaiin dulu permasalahan yang ada," ujar Betrand Peto seusai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (8/10) malam.

Untuk persoalan syuting, dia tampaknya memilih untuk tidak mengambil pusing.

Sebab, fokus utamanya saat ini adalah menyelesaikan proses hukum yang tengah bergulir.

"Nanti kalau untuk masalah lanjut lagi syuting tuh, kalau memang sudah ada rezeki lagi untuk bisa ikut syuting ya ikut syuting. Tapi difokuskan dulu untuk permasalahan ini," ucap Betrand Peto.

Tak hanya berhenti sejenak dari kegiatan syuting, pria 21 tahun itu juga memilih untuk tidak nongkrong atau berkumpul dengan teman-temannya di luar rumah.