NAMITO Hadir di Indonesia, Carstensz Mall Sulap Akhir Tahun Jadi Festive Wonderland

jpnn.com - Carstensz Mall Serpong menghadirkan suasana liburan akhir tahun yang berbeda melalui rangkaian acara bertajuk Festive Wonderland.

Festival yang baru pertama kali hadir di Indonesia itu berlangsung mulai 1 Desember 2025 hingga 7 Januari 2026.

Mengusung konsep seni dan hiburan keluarga, perayaan kali ini terasa istimewa berkat kolaborasi dengan karakter seni digital populer asal Tiongkok, NAMITO.

Kolaborasi tersebut menjadi langkah strategis Carstensz Mall untuk menghadirkan pengalaman liburan bernuansa internasional bagi pengunjung.

Dekorasi tematik NAMITO akan menghiasi berbagai sudut mal, menciptakan atmosfer visual yang atraktif sekaligus menjadi magnet bagi pencinta fotografi dan pengunjung dari berbagai kalangan.

NAMITO merupakan karakter hasil karya seniman Zhang Ge yang dikenal memiliki tampilan modern dengan ekspresi khas.

Karakter ini merepresentasikan semangat kebebasan dan kebahagiaan yang ingin disampaikan melalui seni kontemporer.

Di sejumlah kota besar Asia, instalasi NAMITO telah tampil dalam berbagai pameran publik interaktif yang melibatkan partisipasi langsung masyarakat.