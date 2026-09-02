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Nana Jadi Pemeran Utama Maderesa, Serial Terbaru Netflix

Nana Jadi Pemeran Utama Maderesa, Serial Terbaru Netflix
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Nana. Foto: Dok. Netflix/Allkpop

jpnn.com, KOREA SELATAN - Aktris sekaligus penyanyi asal Korea Selatan, Nana, dipercaya menjadi pemeran utama dalam serial thriller kriminal terbaru Netflix, Maderesa.

Netflix telah mengonfirmasi produksi sekaligus mengumumkan jajaran pemeran serial tersebut, seperti dilansir Allkpop, Rabu (2/9).

Selain melibatkan Nana, serial Maderesa juga dibintangi Kim Dan dan Jung Gun Joo.

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Dalam serial itu, Nana berperan sebagai Maderesa, seorang psikolog kriminal sekaligus profesor yang dikenal dingin. Dia terlibat dalam penyelidikan sejumlah kasus pembunuhan yang belum terpecahkan.

Maderesa bertindak sebagai konsultan dalam kasus-kasus lama yang menjadi perhatian publik. Demi mengungkap kebenaran, dia bahkan turun tangan menghadapi dan menginterogasi para pelaku.

Namun, penyelidikan tersebut justru membawa Maderesa pada berbagai rahasia yang telah lama terkubur. Dia harus berhadapan dengan trauma masa lalu yang masih membekas.

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Kim Dan turut membintangi serial itu sebagai Park Seol, asisten dosen Maderesa.

Park Seol terlihat polos dan selalu tersenyum, tetapi diam-diam menyimpan sebuah rahasia. Dia membantu Maderesa menangani berbagai kasus sekaligus berusaha mendekatinya.

Aktris sekaligus penyanyi asal Korea Selatan, Nana, dipercaya menjadi pemeran utama dalam serial thriller kriminal terbaru Netflix, Maderesa.

Sumber Allkpop
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