Nana Mirdad Kritik Pernyataan Pejabat soal Karhutla, Singgung Empati

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Nana Mirdad menyoroti pernyataan pejabat mengenai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dikaitkan dengan posisi Indonesia di kawasan ring of fire atau cincin api.

Melalui akun miliknya di Instagram Story, dia menyampaikan kritik bahwa sosok yang memiliki pengaruh besar seharusnya bisa mengambil langkah untuk membantu masyarakat yang paling terdampak karhutla.

“Pernyataan 'akibat ring of fire' ini lucu. Karena diucapkan oleh seseorang yang sangat amat berpengaruh, bahkan beliau adalah orang nomor satu yang seharusnya bisa mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menolong saudara-saudara kita yang paling terdampak Karhutla,” ungkap Nana Mirdad.

Istri Andrew White itu kemudian mempertanyakan siapa yang sebenarnya menganggap pernyataan tersebut lucu.

Menurut Nana Mirdad, hal tersebut mungkin hanya dianggap demikian oleh orang-orang yang berada dalam kondisi aman dan tidak merasakan langsung dampak karhutla.

“Lucu untuk siapa? Ya untuk siapa pun yang sama-sama ada di lingkaran aman,” tulisnya.

Nana Mirdad juga menilai pernyataan tersebut tidak tepat secara ilmiah dan berpotensi menyesatkan masyarakat.

Dia mempertanyakan apakah hal itu terjadi karena minimnya pengetahuan atau justru menjadi cara mudah untuk menjelaskan persoalan kepada masyarakat.