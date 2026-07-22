Nanik Mundur dari Kursi Kepala BGN, PDIP Ungkit Perbaikan Tata Kelola MBG

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menghormati langkah Nanik Sudaryati Deyang yang mengajukan surat permohonan mundur dari posisi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) atas alasan kesehatan.

"Saya mendoakan agar beliau diberikan kelancaran dalam menjalani pengobatan dan segera pulih," kata dia melalui layanan pesan, Rabu (22/7).

Namun, legislator fraksi PDI Perjuangan itu mengingatkan pergantian Nanik dari pos Kepala BGN tidak dipandang sekadar perubahan figur, melainkan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Ya, yang jauh lebih penting itu momentum untuk melakukan perbaikan menyeluruh terhadap tata kelola program MBG," kata Charles.

Dia mengatakan persoalan dalam pelaksanaan MBG seperti keracunan massal, persoalan tata kelola, hingga dugaan konflik kepentingan.

Menurut dia, siapa pun yang memimpin BGN ke depan, harus berani melakukan evaluasi dan merancang ulang program MBG agar lebih tepat sasaran.

Baca Juga: Prabowo Akan Lantik Wamentan Sudaryono Sebagai Kepala BGN Pengganti Nanik

"Lebih aman, lebih akuntabel, dan sesuai dengan kemampuan fiskal negara," lanjut Charles.

Dia mengatakan Komisi IX DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan pergantian kepemimpinan di BGN menjadi awal perbaikan, bukan sekadar pergantian pejabat.