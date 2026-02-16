Nanik Rohmatun Mengaku Dapat Wahyu & Mahkota Kabupaten Karanganyar, Minta Dukungan PGRI

jpnn.com, KARANGANYAR - Nanik Rohmatun, guru PPPK memantapkan hati maju sebagai calon bupati Karanganyar.

Sebagai guru aktif yang diangkat menjadi ASN PPK pada 2023, Nanik pun minta dukungan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

"Saya minta dukungan PGRI seluruh Indonesia untuk mendoakan saya yang maju menjadi cabup Karanganyar,' kata Nanik kepada JPNN, Senin (16/2/2026).

Dia menceritakan asal mula hingga percaya diri maju menjadi cabup Karanganyar. Pada 15 Agustus 2023, dia berdiam di Gua Syekh Maulana Maghribi, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, dari jam 18.00 WIB sampai jam 04.00 WIB.

Saat di dalam gua itu, Nanik ingin mendapatkan wahyu Jabatan Ratu Sejagat Raya untuk menegakkan keadilan dan banyak rakyat yang menangis karena ketidakadilan.

Setelah jam 04.00 WIB, Nanik ke luar gua. Sampai rumah di Dusun Jenggrik, Desa Buntar, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Nanik menggigil kedinginan berhari-hari.

"Menurut keyakinan saya itu wahyu dari Allah yang masuk di dalam diri saya," ceritanya.

Selain mengeklaim mendapatkan wahyu, putri dari Kiai Muhammad Suradi, seorang ulama besar Nahdlatul Ulama ini juga mendapatkan restu dari para leluhur.