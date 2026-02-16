Nanik Rohmatun Mengaku Dapat Wahyu & Mahkota Kabupaten Karanganyar, Minta Dukungan PGRI
jpnn.com, KARANGANYAR - Nanik Rohmatun, guru PPPK memantapkan hati maju sebagai calon bupati Karanganyar.
Sebagai guru aktif yang diangkat menjadi ASN PPK pada 2023, Nanik pun minta dukungan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
"Saya minta dukungan PGRI seluruh Indonesia untuk mendoakan saya yang maju menjadi cabup Karanganyar,' kata Nanik kepada JPNN, Senin (16/2/2026).
Dia menceritakan asal mula hingga percaya diri maju menjadi cabup Karanganyar. Pada 15 Agustus 2023, dia berdiam di Gua Syekh Maulana Maghribi, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, dari jam 18.00 WIB sampai jam 04.00 WIB.
Saat di dalam gua itu, Nanik ingin mendapatkan wahyu Jabatan Ratu Sejagat Raya untuk menegakkan keadilan dan banyak rakyat yang menangis karena ketidakadilan.
Setelah jam 04.00 WIB, Nanik ke luar gua. Sampai rumah di Dusun Jenggrik, Desa Buntar, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Nanik menggigil kedinginan berhari-hari.
"Menurut keyakinan saya itu wahyu dari Allah yang masuk di dalam diri saya," ceritanya.
Selain mengeklaim mendapatkan wahyu, putri dari Kiai Muhammad Suradi, seorang ulama besar Nahdlatul Ulama ini juga mendapatkan restu dari para leluhur.
Nanik Rohmatun guru PPPK mengaku dapat wahyu dan Mahkota Kabupaten Karanganyar, meminta dukungan PGRI
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Guru PPPK Ini Maju Jadi Cabup Karanganyar, Dapat Ilham di Gua Syekh Maulana Maghribi?
- 5 Berita Terpopuler: Bikin Resah, Tidak Semua Guru Diangkat PNS, Perpanjangan Kontrak Kerja PPPK Tergantung Kinerja
- Sinyal dari BKN soal Tuntutan Guru PPPK Alih Status menjadi PNS, Jangan Kecewa ya
- Maaf Tidak Semua Guru Diangkat PNS, Ada yang Harus Tetap PPPK
- 5 Berita Terpopuler: PGRI Usul Pengelolaan Guru, Honorer & PPPK Terpusat, Alih Status PNS Batal? BKN Beri Bocorannya
- 5 Berita Terpopuler: Gaji Tidak Manusiawi, Guru PPPK Paruh Waktu Menuntut Kesejahteraan Layak, Awas Kena ‘Tendang’