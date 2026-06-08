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Nanik S Deyang Dilantik Jadi Kepala BGN Menggantikan Dadan Hindayana

Nanik S Deyang Dilantik Jadi Kepala BGN Menggantikan Dadan Hindayana
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Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang Foto: Humas BGN

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto melantik Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (8/6).

Selain Nanik, Prabowo juga melantik Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN.

Nanik S Deyang Dilantik Jadi Kepala BGN Menggantikan Dadan HindayanaPresiden Prabowo Subianto saat mengambil sumpah dalam pelantikan Nanik S Deyang, Trenggono, dan Agustina sebagai pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (8/6). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

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Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden 18M Tahun 2026 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BGN.

Prabowo kemudian membacakan sumpah jabatan yang diikuti oleh Nanik, Agustina, dan Trenggono.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Prabowo diikuti ketiganya.

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“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” lanjutnya.

Nanik, Trenggono, dan Agustina lalu menandatangani berita acara secara bergantian.(dit/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!

Presiden Prabowo Subianto melantik Nanik S Deyang, Agustina, dan Trenggono sebagai Pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Dadan Hindayana Cs.


Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

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