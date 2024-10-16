Nanik S Deyang Ditunjuk sebagai Kepala BGN Baru, Wakilnya Diisi Mayjen TNI
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengangkat Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Dadan Hindayana.
Hal itu diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Mohammad Qodari di Istana Negara, pada Selasa (2/6).
“Bapak Presiden memutuskan untuk mengangkat saudari Nanik S Deyang yang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru, kemudian saudari Agustina Arum Sari sebagai Wakil Kepala BGN yang baru dan saudara Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN yang baru,” ucap Pras.
Pras menuturkan seluruh jajaran pemerintahan berharap agar para pimpinan BGN yang baru segera melakukan konsolidasi internal, serta memperkuat koordinasi koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
“Tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program badan gizi nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya,” kata dia.
Adapun, Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN.
Menurut Pras, keputusan itu diambil oleh Prabowo karena BGN memiliki peran yang sangat strategis di dalam mendukung agenda pemerintahan di bidang peningkatan kualitas gizi masyarakat.
“Selama kurang lebih mungkin 1,5 tahun melakukan monitoring melakukan evaluasi maka pada hari ini Selasa tanggal 2 Juni tahun 2026 bahwa presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional,” tutur Pras. (mcr4/jpnn)
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Presiden Prabowo Subianto mengangkat Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru menggantikan Dadan Hindayana.
Redaktur : Elfany Kurniawan
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi
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