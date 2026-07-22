Nanik S Deyang: Saya Harus Mundur sebagai Kepala BGN
jpnn.com, JAKARTA - Nanik S Deyang mengundurkan diri dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
“Saya sampaikan ke presiden juga dengan beribu maaf sepertinya saya harus mundur sebagai Kepala BGN demi kesehatan saya,” kata Nanik dalam unggahan Facebooknya, Rabu (22/7).
Nanik mengaku mengundurkan diri karena akan melakukan pengobatan jantung di luar negeri.
“Dengan berat hati akhirnya saya pamit Bapak presiden untuk melakukan pengobatan di LN untuk jantung saya, rencananya hari ini, Rabu (22/7) saya berangkat,” ucap Nanik.
Dia mengaku pengobatan di luar negeri bukan karena tidak percaya dokter di Indonesia, tetapi untuk second opinion dan mendapatkan rekomendasi dari tentang tempat yang bagus untuk berobat.
Pengunduran diri karena alasan kesehatan itu pun disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto.
Walau begitu, Nanik menyebutkan Prabowo tetap meminta dirinya membantu mengawasi berjalannya BGN.
“Kemungkinan presiden akan membentuk dewan pengawas di mana saya disuruh menjadi ketua dewan pengawasnya,” tuturnya.
Nanik S Deyang mengundurkan diri dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Rabu (22/7).
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