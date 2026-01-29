menu
Nantikan Cucu Pertama, Ferry Salim Sudah Siapkan Panggilan Khusus

Nantikan Cucu Pertama, Ferry Salim Sudah Siapkan Panggilan Khusus

Nantikan Cucu Pertama, Ferry Salim Sudah Siapkan Panggilan Khusus
Aktor Ferry Salim di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (27/1). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kebahagiaan tengah dirasakan oleh aktor senior Ferry Salim. Pasalnya, putranya, Brandon Salim tengah menantikan kelahiran buah hati pertamanya dengan sang istri, Dhika Himawan.

Ferry Salim pun tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya ketika ditanyai soal persiapannya menyambut cucu pertama.

Bagi aktor berusia 59 tahun itu, kehadiran cucu bakal menjadi momen yang paling membahagiakan.

"Iya, kalau kata orang-orang kan, kalau punya cucu itu, adalah momen-momen yang paling membahagiakan untuk seorang grandfather," kata Ferry Salim di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (27/1) malam.

"Mudah-mudahan ini juga jadi momen yang membahagiakan dan tidak terlupakan," sambungnya.

Pemain film Balas Budi itu ternyata sudah menyiapkan panggilan khusus untuk dirinya apabila jadi seorang kakek.

Bukan sebutan seperti Kakek, Eyang, atau Opa, tetapi Ferry Salim menyiapkan panggilan yang lebih personal.

"Panggilannya Grandfer, Grand-Ferry, karena istri saya namanya Merry, Grandmer, jadi Grand-Merry," ucapnya.

