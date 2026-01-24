Nantikan Krista Interfood 2026 di NICE PIK 2, Catat Tanggalnya

jpnn.com - PT Kristamedia Pratama (Krista Exhibitions) mengumumkan penyesuaian agenda pameran tahun 2026. Pengumuman ini sekaligus memastikan penyelenggaraan Krista Interfood 2026 sebagai bentuk komitmen terhadap pelaku industri makanan, minuman, HoReCa, dan industri terkait pendukungnya di Indonesia.

Chief Executive Officer (CEO) Krista Exhibitions Daud D Salim mengungkapkan, Krista Interfood 2026 akan digelar pada 4 — 7 November 2026 di NICE (Nusantara International Convention Exhibition), PIK 2, Tangerang, Banten.

"Kami menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih atas dukungan kementerian, instansi pemerintah, asosiasi dari berbagai Industri, media, terutama para peserta pameran pengunjung setia, dan seluruh tim Krista Exhibitions yang selama ini bersama-sama menjadi bagian utama dari pertumbuhan Krista Exhibitions," kata Daud D Salim dalam keterangan resminya kepada pers, Jumat (23/1).

Lebih lanjut dikatakan , Krista Exhibitions merupakan perusahaan penyelenggara pameran yang 100” dimiliki nasional dan berdiri sejak 1994. Dalam perjalanannya, Krista Exhibitions secara konsisten menyelenggarakan lebih dari 30 judul pameran setiap tahun di berbagai sektor Industri dan berbagai kota di Indonesia.

Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 5.000 peserta dalam negeri maupun internasional serta dihadiri 150 ribu lebih pelaku usaha baik domestik maupun mancanegara setiap tahunnya.

Nah, salah satu pameran terbesar Krista Exhibitions adalah Interfood Indonesia, pameran sektor makanan, minuman, HoReCa, dan industri terkait pendukungnya yang pertama kali diselenggarakan tahun 2000 dan berkembang pesat selama 15 tahun (hingga tahun 2015).

"Tahun 2015, Knsta Exhibitions menjalin kemitraan dengan mitra asing dari Prancis, untuk menggabungkan dua kekuatan penyelenggaraan pameran, yang hingga tahun 2025 telah diselenggarakan sebanyak 9 kali selama kurun waktu 11 tahun terakhir," jelasnya.

Namun, dalam perjalanan kemitraan dengan mitra asing dari Prancis tersebut, ada dugaan tindak pidana. Oleh karena itu pada Senin, 12 Januari 2026, kuasa hukum Krista Exhibtttons membuat laporan polisi di Mabes Polri dengan nomor laporan LP/B/13/1/2026/SPKT/BARESKRIM-POLRI tentang peristiwa dugaam tindak pidana pemalsuan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 KUHP yang baru.