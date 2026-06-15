Napak Tilas di Istana Gebang Blitar, Megawati Ingatkan Soal Perawatan Barang Sejarah

jpnn.com, BLITAR - Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri melakukan napak tilas ke dalam rumah masa kecil Proklamator RI Soekarno setelah meresmikan renovasi Istana Gebang dan patung Bung Karno di Blitar, Senin (15/6).

Megawati didampingi sang putra M. Prananda Prabowo, dua keponakan Puti Guntur Soekarno dan Romy Soekarno berkeliling ke museum Istana Gebang yang menjadi rumah masa kecil Bung Karno.

Megawati saat berada di area Istana Gebang meminta museum bisa ditutup untuk umum selama satu hari dalam sepanan untuk pembersihan dan perawatan.

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“Saya minta museum ini ditutup sehari. Bersihkan semuanya. Barang-barang di sini harus dirawat dengan baik,” ujar Megawati kepada petugas museum yang mendampingi.

Dia menyoroti sejumlah koleksi foto yang sudah terlihat kusam dan membutuhkan perawatan profesional.

Megawati juga memberikan kursus kilat ke dua orang petugas museum yang selama ini bertugas memberikan penjelasan untuk pengunjung.

Dia menyadari bahwa pengetahuan kedua petugas itu masih terbatas mengenai detail masa kecil Bung Karno dan keluarganya saat tinggal di Blitar.

"Pegawai museum harus diberi kursus supaya pengunjung mengerti dengan penjelasan mereka,” kata Megawati.