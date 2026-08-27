Napi Kasus Pembunuhan Kabur dari Lapas Ambon, Namanya Immanuel Birahy

jpnn.com - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Ambon mengerahkan tim gabungan memburu narapidana kasus pembunuhan, Immanuel Birahy alias Manu (23).

Tim juga memperketat pengawasan di sejumlah pintu keluar Ambon, termasuk pelabuhan dan bandara.

Kepala Lapas Kelas IIA Ambon Sumarwoto Hendra Budiman menyebut pencarian terhadap narapidana yang divonis sembilan tahun penjara itu melibatkan petugas Lapas Ambon bersama TNI dan Polri.

"Kami juga sudah berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait untuk mengantisipasi yang bersangkutan keluar dari Ambon," kata dia, Rabu (26/8/2026).

Manu kabur pada Minggu (23/8/2026) sekitar pukul 04.30 WIT dengan membobol plafon kamar hunian.

Setelah keluar dari sel, dia memanjat tembok pembatas antara Pos 1 dan Pos 2 menggunakan kain sarung yang disambung.

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Sumarwoto mengatakan pencarian dilakukan dengan menyisir area di dalam dan sekitar Lapas Ambon serta sejumlah lokasi yang diduga menjadi jalur pelarian.

Petugas juga memeriksa rekaman kamera pengawas (CCTV), meminta keterangan petugas jaga dan warga binaan, serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.