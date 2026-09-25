Napi Lapas Cibinong Dipungut Uang Sebegini per Pekan, Ini Reaksi Ditjen Pas
jpnn.com - Ombudsman RI mengungkap temuan soal ada narapidana di Lapas Kelas II A Cibinong, Kabupaten Bogor, dipungut Rp 150 ribu per pekan.
Kepala Kanwil Ditjen Pas Jawa Barat Yudi Suseno mengaku baru memperoleh informasi mengenai dugaan pungutan tersebut setelah disampaikan Ombudsman RI.
"Itu juga kami perlu, baru mendapatkan informasi. Tapi nanti tetap semua, apa pun masukan, apa pun temuan, tetap akan kami tindak lanjuti dan kami dalami," kata Yudi di Cibinong, Kamis (24//9/2026).
Pendalaman dilakukan tim yang dibentuk Ditjen Pas bersama Kanwil Ditjen Pas Jabar menyusul inspeksi mendadak (sidak) Ombudsman RI ke Lapas Cibinong pada Rabu (23/9/2026).
Yudi mengatakan tim telah bekerja sejak Rabu malam dengan meminta keterangan pihak-pihak yang dinilai mengetahui kondisi maupun pelayanan terhadap warga binaan di Lapas Cibinong.
Selain dugaan pungutan, tim mendalami sejumlah temuan lain yang disampaikan Ombudsman, termasuk keberadaan fasilitas yang disebut menyerupai apartemen serta dugaan adanya minuman beralkohol di kawasan lapas.
Menurut Yudi, seluruh temuan Ombudsman perlu diperiksa terlebih dahulu sebelum Ditjenpas mengambil kesimpulan maupun menentukan tindak lanjut.
"Kalau memang ada pelanggaran, pasti akan ditindak. Itu nanti kita serahkan kepada pimpinan hasilnya. Jangan sampai kita juga menyimpulkan terlalu dini," ujarnya.
Ombudsman RI mengungkap temuan soal ada narapidana di Lapas Kelas II A Cibinong, Kabupaten Bogor, dipungut Rp 150 ribu per pekan.
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