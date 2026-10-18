menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Napi Tewas di Lapas, Polres OKU Selidiki Penyebabnya

Napi Tewas di Lapas, Polres OKU Selidiki Penyebabnya

Napi Tewas di Lapas, Polres OKU Selidiki Penyebabnya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Jenazah Adi Waswara dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Palembang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, Sabtu. ANTARA/HO/Polres OKU Selatan

jpnn.com, OGAN KOMERING ULU - Polres Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan menyelidiki penyebab kematian seorang narapidana (napi) yang ditemukan meninggal dunia di Lapas Muaradua, Sumatera Selatan, pada Jumat (16/10) sekitar pukul 06.30 WIB.

Kasat Satreskrim Polres OKU Ipda Hendry Farman mengatakan korban diketahui bernama Adi Waswara.

Korban dengan kasus narkoba, warga Desa Damarpura, Kecamatan Buana Pemaca tersebut meninggal dunia saat berada di dalam sel tahanan Lapas Kelas II B Muaradua.

Baca Juga:

"Ya benar ada warga binaan meninggal dunia kemarin pagi sekitar pukul 06.30 WIB pagi. Penyebab kematiannya belum dapat dipastikan," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu.

Ia menegaskan saat ini polisi masih melakukan pendalaman guna mengungkap kondisi dan dugaan penyebab meninggalnya narapidana tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Adi Waswara merupakan narapidana kasus narkoba yang menjalani hukuman penjara selama tujuh tahun.

Baca Juga:

Saat ditemukan meninggal dunia, korban telah menjalani masa pidana sekitar dua tahun di Lapas Muaradua.

Peristiwa itu pertama kali diketahui oleh komandan regu (Danru) saat pergantian jam piket yang mendapati kondisi korban sudah tak bernyawa.

Napi kasus narkoba bernama Adi Waswara ditemukan tidak bernyawa oleh petugas yang sedang berjaga.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI