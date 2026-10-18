Napi Tewas di Lapas, Polres OKU Selidiki Penyebabnya

jpnn.com, OGAN KOMERING ULU - Polres Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan menyelidiki penyebab kematian seorang narapidana (napi) yang ditemukan meninggal dunia di Lapas Muaradua, Sumatera Selatan, pada Jumat (16/10) sekitar pukul 06.30 WIB.

Kasat Satreskrim Polres OKU Ipda Hendry Farman mengatakan korban diketahui bernama Adi Waswara.

Korban dengan kasus narkoba, warga Desa Damarpura, Kecamatan Buana Pemaca tersebut meninggal dunia saat berada di dalam sel tahanan Lapas Kelas II B Muaradua.

"Ya benar ada warga binaan meninggal dunia kemarin pagi sekitar pukul 06.30 WIB pagi. Penyebab kematiannya belum dapat dipastikan," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu.

Ia menegaskan saat ini polisi masih melakukan pendalaman guna mengungkap kondisi dan dugaan penyebab meninggalnya narapidana tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Adi Waswara merupakan narapidana kasus narkoba yang menjalani hukuman penjara selama tujuh tahun.

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Saat ditemukan meninggal dunia, korban telah menjalani masa pidana sekitar dua tahun di Lapas Muaradua.

Peristiwa itu pertama kali diketahui oleh komandan regu (Danru) saat pergantian jam piket yang mendapati kondisi korban sudah tak bernyawa.