Napoli Juara Piala Super Italia Setelah Bungkam Bologna, David Neres Borong 2 Gol

jpnn.com - JAKARTA -Napoli keluar sebagai juara Piala Super Italia setelah mengalahkan Bologna 2-0 pada partai final di Stadion Al-Awwal Park, Riyadh, Senin malam waktu setempat.

Napoli berhasil menjuarai Piala Super Italia untuk ketiga kalinya, setelah 1990 dan 2014.

Dari catatan Supercoppa Italiana, dua gol Napoli diborong oleh David Neres pada kedua babak pertandingan ini.

Napoli menciptakan peluang pertamanya dari tembakan Eljif Elmas.

Namun, tembakan ini yang melenceng dari gawang Bologna.

Giliran David Neres menciptakan peluang.

Namun, tembakannya dimentahkan oleh kiper Bologna Federico Ravaglia.

Napoli memecah kebuntuan pada menit ke-39 berkat gol pertama David Neres.