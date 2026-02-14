Nara Kupu Jogja Ajak Wisatawan Mengenal Serangga Nokturnal Lewat Wisata Sains

jpnn.com, JAKARTA - Nara Kupu Jogja kembali menghadirkan ruang belajar berbasis alam bagi masyarakat melalui kegiatan bertajuk Jelajah Serangga Nokturnal.

Manager sekaligus Event Manager Nara Kupu Jogja, Joyobadik menyampaikan program edukasi yang digelar selama Ramadan itu mengajak peserta mengenal keanekaragaman hayati lewat observasi langsung serangga malam.

“Dengan suasana santai, ramah keluarga program ini terbuka untuk semua usia,” kata Joyobadik dikutip, Sabtu (14/2).

Dia menjelaskan kegiatan akan berlangsung dalam empat kali pertemuan, yaitu pada 22 Februari, 1 Maret, 8 Maret, dan 15 Maret 2026.

“Setiap sesi dirancang menjadi pengalaman utuh, memadukan edukasi sains, kebersamaan, serta aktivitas religi khas Ramadan,” ujar dia.

Acara dimulai pukul 16.30 WIB dengan dongeng sains sebagai pengantar yang ringan dan menyenangkan.

Menurut Joyobadik, setelah itu peserta mengikuti buka puasa bersama, lalu menunaikan salat Isya.

“Malam harinya, peserta diajak berkeliling kebun organik Nara Kupu Jogja menuju titik observasi untuk mengenal lebih dekat kehidupan serangga nokturnal,” ucap Joyobadik.