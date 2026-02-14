menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Travel » Destinasi » Nara Kupu Jogja Ajak Wisatawan Mengenal Serangga Nokturnal Lewat Wisata Sains

Nara Kupu Jogja Ajak Wisatawan Mengenal Serangga Nokturnal Lewat Wisata Sains

Nara Kupu Jogja Ajak Wisatawan Mengenal Serangga Nokturnal Lewat Wisata Sains
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Nara Kupu Jogja kembali menghadirkan ruang belajar berbasis alam bagi masyarakat melalui kegiatan bertajuk Jelajah Serangga Nokturnal. Foto: dok Nara Kupu Jogja

jpnn.com, JAKARTA - Nara Kupu Jogja kembali menghadirkan ruang belajar berbasis alam bagi masyarakat melalui kegiatan bertajuk Jelajah Serangga Nokturnal.

Manager sekaligus Event Manager Nara Kupu Jogja, Joyobadik menyampaikan program edukasi yang digelar selama Ramadan itu mengajak peserta mengenal keanekaragaman hayati lewat observasi langsung serangga malam.

“Dengan suasana santai, ramah keluarga program ini terbuka untuk semua usia,” kata Joyobadik dikutip, Sabtu (14/2).

Baca Juga:

Dia menjelaskan kegiatan akan berlangsung dalam empat kali pertemuan, yaitu pada 22 Februari, 1 Maret, 8 Maret, dan 15 Maret 2026. 

“Setiap sesi dirancang menjadi pengalaman utuh, memadukan edukasi sains, kebersamaan, serta aktivitas religi khas Ramadan,” ujar dia.

Acara dimulai pukul 16.30 WIB dengan dongeng sains sebagai pengantar yang ringan dan menyenangkan. 

Baca Juga:

Menurut Joyobadik, setelah itu peserta mengikuti buka puasa bersama, lalu menunaikan salat Isya. 

“Malam harinya, peserta diajak berkeliling kebun organik Nara Kupu Jogja menuju titik observasi untuk mengenal lebih dekat kehidupan serangga nokturnal,” ucap Joyobadik.

Nara Kupu Jogja kembali menghadirkan ruang belajar berbasis alam bagi masyarakat melalui kegiatan bertajuk Jelajah Serangga Nokturnal.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI