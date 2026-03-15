Narapidana Lapas Banyuasin Tewas dengan Luka Lebam, Polisi Lakukan Penyelidikan

jpnn.com, BANYUASIN - Seorang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIB Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan ditemukan tewas dengan kondisi wajah penuh luka lebam.

Korban dilaporkan meninggal dunia setelah sebelumnya diduga terjatuh di kamar mandi.

Berdasarkan informasi yang dipimpin, insiden bermula saat korban ditemukan tidak sadarkan diri di area kamar mandi lapas, Selasa (10/3).

Meski klaim awal menyebutkan korban terjatuh, adanya luka lebam pada bagian wajah menimbulkan kecurigaan terkait adanya unsur kekerasan.

Saat ini, pihak kepolisian bersama tim dari Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumatera Selatan tengah melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban.

Kepala Kakanwil Ditjenpas Sumatera Selatan Erwedi Supriyatno mengungkapkan timnya sudah turun ke lapas untuk melakukan pendalaman terkait kasus tersebut.

"Tim kami sudah turun ke Lapas dan melakukan pendalaman serta pemeriksaan kepada saksi-saksi teman sekamarnya termasuk petugas dan rekaman video CCTV," ungkap Erwedi, Minggu (15/3).

Selain itu kata Erwedi, pihaknya juga sedang menunggu hasil visum dari rumah sakit Mohammad Hasan Bhayangkara Palembang.