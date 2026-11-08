Narasi Penyadapan Prabowo oleh Listyo Pengalihan Isu Harus Dicermati Kritis

jpnn.com - Akademisi Universitas Esa Unggul Syurya Muhammad Nur meminta pemerintah dan aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.

Syurya juga menyoroti berkembangnya narasi di media sosial yang menggiring opini bahwa dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo hanyalah pengalihan isu.

"Ketika isu penyadapan belum sepenuhnya terungkap, tetapi sudah muncul upaya membangun persepsi bahwa persoalan tersebut hanyalah pengalihan isu, kita perlu mencermatinya secara kritis," kata Syurya dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (7/11/2026).

Menurut dia, fenomena tersebut menunjukkan persoalan telah meluas dari ranah hukum dan keamanan ke pertarungan komunikasi politik dan persepsi publik.

Dia menilai, munculnya narasi tersebut perlu dicermati karena dugaan penyadapan yang menyeret Jenderal Listyo Sigit dan sejumlah perwira tinggi Polri menyangkut keamanan kepala negara serta kepentingan nasional.

"Saya heran, ketika sebuah persoalan menyangkut keamanan Presiden dan kepentingan negara sedang dipersoalkan, justru muncul narasi di media sosial yang buru-buru menyebutnya sebagai pengalihan isu," tuturnya.

"Pertanyaannya, mengapa publik diarahkan untuk memperdebatkan motif pemberitaan sebelum substansi persoalannya diuji dan diungkap secara terang?" lanjut Syurya.

Dalam perspektif komunikasi politik, Syurya menjelaskan fenomena tersebut dapat dipahami sebagai perang narasi yang berkaitan dengan information warfare atau perang informasi dan cognitive warfare atau perang kognitif.