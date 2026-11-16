NARAYA Dukung Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wapres RI

jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Inti Nasionalis Rakyat Indonesia Raya (NARAYA) menyatakan dukungan politik kepada Prof. Sufmi Dasco Ahmad sebagai figur calon Wakil Presiden Republik Indonesia.

Dukungan tersebut didasarkan pada penilaian organisasi terhadap rekam jejak, integritas, kapasitas akademik, pengalaman politik, serta kemampuannya membangun komunikasi dengan berbagai kalangan.

Pernyataan sikap pada Minggu (15/11/2026) tersebut dihadiri pengurus inti Nasionalis Rakyat Indonesia Raya (NARAYA), Ketua Umum NARAYA, KRAy Intan Dewi Rumbinang, S.E., S.H., M.H., CPLA., bersama Waketum Krismansyah Nasution, SH, Sekretaris Jenderal Muhammad Afgan Ababil, S.H., Wasekjen Hanum Mutiari dan Bendahara Umum Teuku Ilham Syah, SE dan beberapa orang Ketua Bidang.

Menurut Intan, Prof. Sufmi Dasco Ahmad merupakan salah satu figur nasional yang memiliki perpaduan antara kapasitas intelektual sebagai akademisi dan pengalaman panjang dalam dunia politik.

"Kami memandang Prof. Sufmi Dasco Ahmad sebagai sosok yang memiliki kapasitas intelektual, kematangan politik, dan rekam jejak yang baik. Sepanjang penilaian kami, beliau tidak memiliki catatan negatif yang menjadi beban politik serius. Beliau juga dikenal fleksibel dalam membangun komunikasi, mampu menjembatani berbagai kepentingan, serta dapat berinteraksi dengan beragam kelompok masyarakat tanpa membedakan latar belakang,” ujar Intan.

Intan menilai kemampuan membangun komunikasi lintas kelompok menjadi salah satu aspek penting dalam kepemimpinan nasional, khususnya di tengah dinamika politik dan tantangan pembangunan Indonesia.

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Menurutnya, seorang pemimpin tidak cukup hanya memiliki pengalaman politik dan kapasitas intelektual, tetapi juga perlu mempunyai kemampuan merangkul berbagai kekuatan bangsa, menjaga stabilitas pemerintahan, serta membangun hubungan yang harmonis dengan seluruh elemen masyarakat.

"Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang mampu merangkul, bukan mempertajam perbedaan. Bagi kami, kemampuan Prof. Sufmi Dasco Ahmad dalam membangun komunikasi lintas kalangan merupakan salah satu pertimbangan utama dalam menyampaikan dukungan politik ini,” ujar Intan.