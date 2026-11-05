Narji Datang ke PN Jakarta Timur, Beri Suntikan Semangat untuk Jokowi
jpnn.com, JAKARTA - Komedian Narji menyambangi Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur untuk memberikan dukungan moral kepada Joko Widodo yang tengah menghadiri persidangan terkait ijazahnya, pada Kamis (5/11).
Narji tiba di lokasi mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Kedatangannya turut diiringi sejumlah pendukung.
Saat ditanya mengenai pesan untuk Jokowi, Narji menyampaikan dukungan singkat agar mantan Presiden RI tersebut tetap kuat menghadapi proses hukum.
"Tetap semangat buat Pak Jokowi," kata Narji sembari mengepalkan tangan di depan gedung PN Jakarta Timur.
Narji tidak memberikan keterangan lebih lanjut ketika awak media mencoba mengajukan pertanyaan lain.
Sementara itu, Jokowi tiba di PN Jakarta Timur sekitar pukul 08.30 WIB menggunakan mobil berwarna hitam dengan pengawalan ketat ajudannya.
Kedatangan Jokowi berkaitan dengan agenda pembuktian keaslian ijazah dalam persidangan terdakwa Roy Suryo dan dr. Tifauziah Tyassuma.
Sejumlah pendukung telah memadati area pengadilan sejak pagi. Mereka meneriakkan nama Jokowi dan memberikan dukungan kepada mantan kepala negara tersebut.
Komedian sekaligus politisi Narji menyambangi PN Jakarta Timur untuk memberikan dukungan moral kepada Joko Widodo yang tengah menjadi saksi kasus ijazah palsu
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