Narji Mengapresiasi Khitanan Massal PSI Banten yang Diikuti 106 Anak
jpnn.com, JAKARTA - DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Banten bersama DPD Kota Tangerang Selatan dan DPC Ciputat Timur, menggelar khitanan massal di Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Minggu (5/7).
Sebanyak 106 anak mengikuti kegiatan sosial yang digelar untuk membantu masyarakat sekaligus menyambut tahun ajaran baru.
Dewan Pembina DPW PSI Banten Ian Pribadi mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian partainya kepada masyarakat, khususnya keluarga yang belum memiliki kesempatan maupun kemampuan untuk mengkhitankan anak.
"Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat dan meringankan beban para orang tua yang belum memiliki waktu, kesempatan maupun rezeki untuk mengkhitankan putra-putranya," kata Ian.
Ian menuturkan antusiasme masyarakat sangat tinggi. Menurut dia, para peserta sudah mulai berdatangan sejak pukul 06.30 WIB.
"Berdasarkan laporan panitia, sebanyak 106 peserta mengikuti khitanan massal ini," ujarnya.
Dia menambahkan PSI Banten akan terus mendorong kegiatan sosial serupa agar seluruh struktur partai, mulai tingkat DPW hingga ranting, makin banyak hadir di tengah masyarakat melalui program yang memberikan manfaat langsung.
Kegiatan tersebut juga mendapat dukungan dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
DPW PSI Banten bersama DPD Kota Tangerang Selatan dan DPC Ciputat Timur menggelar khitanan massal di Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Minggu (5/7).
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