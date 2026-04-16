menu
JPNN.comJPNN.com
Narkoba 27,83 Kg yang Ditemukan di Sumenep Akan Diuji Lab

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kapolda Jawa Timur Irjen Polisi Nanang Avianto (kedua kanan) menunjukkan barang bukti diduga narkotika saat merilis kasus tersebut di Mapolda Jatim, Surabaya, Kamis (16/4/2026). ANTARA/HO-Polda Jatim

jpnn.com, SURABAYA - Kapolda Jawa Timur Irjen Nanang Avianto mengatakan narkoba seberat 27,83 kilogram yang ditemukan di pesisir Giligenting, Sumenep, akan dilakukan uji laboratoris.

Pengujian guna memastikan kandungan zat sekaligus mendukung pembuktian hukum dalam proses penyelidikan.

"Barang bukti telah dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur guna memastikan kandungan zat di dalamnya, sekaligus memperkuat proses pembuktian hukum," kata Irjen Nanang di Surabaya, Kamis.

Baca Juga:

Temuan tersebut bermula dari laporan masyarakat terkait benda mencurigakan di Pantai Pasir Putih Kahuripan, Dusun Lombi Timur, Desa Gedugan, Kecamatan Giligenting, Kabupaten Sumenep, Senin (13/4) sore.

Menindaklanjuti laporan, anggota Kepolisian Sektor (Polsek) Giligenting dari Kepolisian Resor (Polres) Sumenep melakukan pengecekan di tempat kejadian perkara (TKP) sekitar pukul 16.15 WIB.

Petugas menemukan 23 bungkusan plastik bertuliskan "BUGATTI" yang diduga berisi narkotika.

Baca Juga:

Sebanyak sembilan bungkusan berada dalam sebuah tas berbahan terpal warna abu-abu, sementara 14 lainnya tercecer di sekitar lokasi.

Seluruh barang bukti kemudian diamankan dan diserahkan kepada Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Sumenep untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI