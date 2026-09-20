Naro Siregar Atlet Pertama Indonesia Peraih Medali Asian Games 2026
jpnn.com - AICHI - Indonesia mendapatkan medali pertamanya di Asian Games 2026 dari atlet wushu Seraf Naro Siregar.
Naro meraih perunggu changquan putra di Aichi Prefectural Martial Arts Hall, Jepang, Minggu (20/9).
Pria berusia 25 tahun itu menempati posisi ketiga dari 21 atlet yang tampil pada nomor tersebut setelah membukukan skor 9,720 poin.
"Pertama-tama saya melayangkan rasa syukur saya kepada Tuhan Yesus karena telah melindungi saya dan memimpin saya sepanjang perjalanan saya untuk persiapan Asian Games," kata Naro.
Tampil sebagai atlet pertama, Naro mampu menjalankan rangkaian gerakannya dengan mulus dan langsung memasang patokan tinggi bagi para pesaingnya.
Dia memperoleh nilai 5,00 untuk quality of movement, 2,720 untuk overall performance, dan 2,00 untuk degree of difficulty sehingga mengumpulkan total skor 9,720.
Catatan tersebut membuat Naro sempat memimpin klasemen sementara. Bahkan, posisinya tetap berada di urutan teratas hingga enam atlet berikutnya menyelesaikan penampilan.
Namun, dua atlet Makau yang tampil setelahnya mampu menggeser posisi Naro. Kuong Chi Hin mencatat skor 9,723 untuk merebut medali emas, sementara Song Chi Kuan membukukan 9,720 dan meraih medali perak.
Medali di Asian Games 2026 ini juga menambah koleksi prestasi Naro pada ajang multicabang olahraga internasional.
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