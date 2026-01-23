Nasabah PNM ini Bersyukur Dapat Program HOME Syariah
jpnn.com, KARAWANG - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI bersama Sarana Multigriya Finansial (SMF), dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) berupaya menghadirkan hunian produktif yang layak bagi masyarakat prasejahtera.
HOME Syariah, sebuah fasilitas pembiayaan ultra mikro untuk mendukung renovasi rumah yang sekaligus difungsikan sebagai tempat usaha, sehingga rumah bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga tempat yang menghasilkan bagi ekonomi keluarga.
Melalui program ini, PNM mendorong lahirnya konsep hunian produktif. Skema pembiayaan ini menawarkan kemudahan berupa pembiayaan tanpa agunan, sekaligus terintegrasi dengan pendampingan usaha melalui Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU).
Secara prinsip, Home Syariah dijalankan dengan basis tiga akad, yakni akad Murabahah, Wadiah, dan Wakalah.
Pada akad Murabahah, dilakukan perjanjian jual-beli antara nasabah dengan Mekaar Syariah/pemberi pembiayaan, di mana PNM membeli barang yang diperlukan nasabah lalu menjualnya kepada nasabah sebesar harga perolehan ditambah margin keuntungan yang disepakati.
Sementara akad Wadiah merupakan perjanjian titipan antara Mekaar Syariah dan nasabah, di mana titipan dijaga serta dapat dikembalikan setiap saat ketika nasabah menghendaki, dengan Mekaar Syariah bertanggung jawab atas pengembaliannya.
Adapun akad Wakalah menjadi bentuk pelimpahan kuasa, dalam hal ini Mekaar Syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang-barang sesuai kebutuhan.
Salah satu penerima manfaat program ini adalah Marni, nasabah PNM asal Kutawaluya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
Melalui program ini, PNM mendorong lahirnya konsep hunian produktif. Skema pembiayaan ini menawarkan kemudahan berupa pembiayaan tanpa agunan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Jangkau Wilayah Terluar, PNM Perluas Pemberdayaan Perempuan di Maluku Utara
- PNM Tanam 374.839 Pohon, Jejak Nyata Hijaukan Negeri
- 2026, PNM Perkuat Komitmen Pelayanan Berbasis Customer Experience
- Fokus Pemberdayaan, PNM Perluas Dampak Sosial Sepanjang 2025
- ESG PNM Tumbuh Bersama Ibu-Ibu Pelaku Usaha Lokal
- ULaMM Syariah PNM Berdayakan Usaha Mikro dan Perkuat Ekonomi Kerakyatan