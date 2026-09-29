Nasabah PNM Mekaar Kembangkan Limbah Sabut Kelapa

jpnn.com, JAKARTA - Iga Analusya berhasil mengembangkan limbah sabut kelapa setelah bergabung dengan PNM Mekaar.

Perempuan 32 tahun asal pesisir Padang itu memberdayakan lingkungan sekitarnya lewat usaha kerajinan Farilla Craft.

Dia mengolah limbah sabut kelapa yang menumpuk di sekitar pesisir tempat tinggalnya menjadi produk kerajinan tangan bernilai jual tinggi, mulai dari tas, dompet, hingga pot dan dekorasi bernuansa natural.

Gagasan ini bermula dari pelatihan pengolahan sabut kelapa yang dia ikuti pada 2021, saat sejumlah narasumber didatangkan untuk membekali warga pesisir dengan keterampilan baru.

“Kami lihat limbah sabut kelapa itu tidak dimanfaatkan, padahal potensinya besar,” ujar Iga, mengenang awal mula usahanya bersama sang suami yang berperan sebagai desainer produk, Senin (28/9).

Usaha itu sudah berjalan sebelum Iga menikah, namun baru benar-benar berkembang setelah ia bergabung dengan PNM Mekaar pada akhir 2023.

Modal awal sebesar Rp3 juta ia gunakan untuk membeli bahan baku, sehingga produksi tak lagi bergantung pada pesanan yang datang lebih dulu. Kini plafon pinjamannya telah berkembang menjadi Rp8.500 ribu sejalan dengan skala usaha yang terus tumbuh.

Kini Farilla Craft mampu memproduksi hingga 100 pinsil dalam sekali produksi, dengan waktu pengerjaan sekitar tiga minggu untuk pesanan dalam jumlah besar seperti dari instansi pemerintah.