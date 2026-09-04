Nasabah Setia PNM Mekaar Ubah Modal Rp 2 Juta Jadi Omzet Rp 20 Juta per Hari

jpnn.com, JAKARTA - Dermiyanti, pelaku usaha kue asal Muaro Bungo, Jambi, berhasil mengembangkan usahanya dari modal awal Rp2 juta hingga mampu memproduksi sekitar 3.000 bolu per hari. Produk buatannya kini dipasarkan ke sejumlah daerah, seperti Bangko, Sarolangun, dan Tebo.

Dermiyanti mulai merintis usaha pembuatan kue dari rumah pada 2014 dengan kapasitas produksi terbatas. Pada 2018, ia bergabung sebagai nasabah PNM Mekaar dan memperoleh pinjaman modal awal sebesar Rp2 juta.

Seiring perkembangan usaha, plafon pinjaman yang diterima Dermiyanti meningkat hingga hampir Rp10 juta. Selain dukungan permodalan, dia juga mendapatkan pendampingan untuk mengembangkan kapasitas dan pengetahuan dalam menjalankan usaha.

Pada 2024, Dermiyanti mendapat kesempatan mengikuti studi banding ke Bogor melalui PNM Mekaar. Dari kegiatan tersebut, ia memperoleh sejumlah pengetahuan dan resep baru yang kemudian dikembangkan untuk produknya.

"Saat pulang ke Jambi saya coba resep hasil studi banding yang diajak sama PNM, yaitu Roti Mandau Durian. Resep itu sebelumnya pernah dicoba pembuat kue lain di Muaro Bungo, tetapi belum ada yang berhasil menemukan tekstur yang pas," ujar Dermiyanti.

Setelah melalui sejumlah percobaan, Dermiyanti berhasil mengembangkan Roti Mandau Durian dan Mandau Coklat. Tingginya permintaan membuat rumah produksinya beroperasi dari pagi hingga dini hari dan kini mempekerjakan 15 orang.

Rumah produksi Dermiyanti kini mampu menghasilkan hingga 3.000 bolu per hari, terdiri atas brownies, sarang semut, Roti Mandau Durian, Mandau Coklat, dan rainbow cake.

Produk tersebut dijual sekitar Rp15.000 per bolu dengan omzet harian mencapai Rp15 juta hingga Rp20 juta.