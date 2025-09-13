NasDem Bantu Atlet SOINA Kampar Wakili Indonesia di Kejuaraan Asia Pasifik

menu
Partai NasDem Riau menyerahkan bantuan dana kepada dua atlet Special Olympics Indonesia (SOINA) asal Kabupaten Kampar. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com - Dukungan penuh diberikan Partai NasDem Riau kepada dua atlet Special Olympics Indonesia (SOINA) asal Kabupaten Kampar.

Dua atlet itu dipercaya memperkuat tim Indonesia dalam Kejuaraan Bulutangkis Special Olympic Asia Pasifik di Malaysia pada 16–20 September 2025 mendatang.

Mereka adalah Harianto Febrian (22) dan Fitra Ramadhan (22).

Keduanya akan turun di beberapa nomor pertandingan, yaitu tunggal putra, ganda putra, dan ganda campuran.

Selain Harianto dan Fitra, kontingen Indonesia juga diperkuat atlet dari Bogor dan Jakarta, dengan total delapan pebulu tangkis bertalenta khusus yang diturunkan.

Kejuaraan bergengsi ini akan diikuti 10 negara, yakni Bangladesh, Papua Nugini, Malaysia, Maldives, Pakistan, Filipina, Singapura, Thailand, dan India.

Ketua SOINA Kampar Yusnelly yang hadir bersama jajaran pengurus di Kantor DPW NasDem Riau, menyampaikan apresiasinya.

“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuan dari Partai NasDem kepada atlet SOINA Kampar. Target kami jelas, bisa membawa pulang medali emas untuk Indonesia,” kata Yusnelly Sabtu (13/9).

