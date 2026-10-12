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NasDem Dukung Prabowo Sampai 2029, Sikap Selanjutnya Menunggu Tahapan Pemilu

NasDem Dukung Prabowo Sampai 2029, Sikap Selanjutnya Menunggu Tahapan Pemilu
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Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim. Foto: ANTARA/Putu Indah Savitri

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal NasDem Hermawi Taslim menyatakan partainya sampai saat ini mendukung Prabowo Subianto hingga menyelesaikan pemerintahan hingga 2029.

Hal demikian dikatakan dia saat ditanya awak media soal Golkar dan PAN yang menyatakan mendukung Prabkwo bisa menjabat selama dua sebagai Presiden RI.

"Kami mendukung prabowo sampai 2029," kata dia melalui layanan pesan, Senin (12/10).

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Hermawi beralasan tahapan pemilu berikutnya belum dimulai, sehingga NasDem belum bersikap terkait kebijakan partai pada 2029. 

"Tahapan 2029-2034 karena belum dimulai tahapannya, sementara kami menunggu tahapan pemilunya dimulai," ujar dia.

Menurut Hermawi, arah dukungan NasDem pada 2029 akan dibahas internal setelah tahapan pemilu sudah dimulai.

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"Menunggu tahapan pemilunya dimulai, baru kami akan membicarakannya," ujar dia.

Sebelumnya, Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan partainya akan tetap mendukung Prabowo bisa menjabat dua periode.

Sekjen NasDem Hermawi Taslim menyebut arah dukungan partainya pada 2029 akan dibahas internal setelah tahapan pemilu sudah dimulai.

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