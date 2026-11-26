NasDem & Golkar Ikut Pilihan Gerindra, PAN Belum Bersikap
jpnn.com, JAKARTA - Fraksi-fraksi di MPR mulai bersuara setelah Gerindra menyatakan sikap mendukung Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) yang juga Sekjen Gerindra Sugiono sebagai Wapres RI.
Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto pada Senin (23/11) kemarin menyerahkan surat pengusulan cawapres atas nama Mentan Andi Amran Sulaiman dan Sugiono ke MPR.
Fraksi NasDem secara terbuka menyatakan dukungan bagi Sugiono ketimbang Amran sebagai Wapres RI.
Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni menyebut dukungan fraksi partainya ke Sugiono sesuai arahan ketum Surya Paloh.
"Ya, sesuai arahan ketun kami, fraksi NasDem memilih Sugiono untuk mendampingi Presiden Prabowo," ujar dia melalui layanan pesan, Kamis (26/11).
Sahroni menilai Sugiono bakal mampu meringankan kerja Prabowo, sehingga dipilih NasDem sebagai Wapres di MPR.
"Pak Sugiono sudah sangat paham gerak-gerik Bapak Presiden dan keinginan Bapak Presiden seperti apa. Jadi, tidak perlu meragukan kredibilitasnya," ujarnya.
Begitu pula fraksi Golkar. Partai berlambang pohon Beringin di MPR mendukung Sugiono sebagak Wapres mengikuti keputusan Prabowo.
NasDem dan Golkar secara terang-terangan mendukung Menko PMK Sugiono menjadi Wapres RI ketimbang menyokong Amran.
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