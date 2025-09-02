NasDem Minta Gaji Hingga Tunjangan Ahmad Sahroni & Nafa Urbach Disetop

jpnn.com - JAKARTA - Fraksi NasDem DPR RI meminta gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas yang melekat dengan dua legislator yang dinonaktifkan, yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, disetop.

Ketua Fraksi NasDem di DPR RI Viktor Bungtilu Laiskodat menyebut permintaan itu sebagai bagian dari penegakan mekanisme dan integritas partai.

“Fraksi Partai NasDem DPR RI meminta penghentian sementara gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas bagi yang bersangkutan, yang kini berstatus nonaktif,” tutur Viktor di Jakarta, Selasa (2/9).

Eks Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) itu mengatakan penonaktifan status keanggotaan kini ditindaklanjuti oleh Mahkamah Partai NasDem.

Nantinya, kata Viktor, NasDem akan menerbitkan putusan bersifat final, mengikat, dan tidak dapat digugat.

Menurutnya, seluruh langkah yang diambil Fraksi Partai NasDem menjadi upaya partai untuk memastikan mekanisme internal dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

“Mari bersama merajut persatuan dan menguatkan spirit restorasi demi membangun masa depan Indonesia yang lebih baik,” ujarnya.

Sahroni dan Nafa dinonaktifkan dari Fraksi NasDem per 1 September 2025 setelah terbit surat bernomor 168-SE/DPP-NasDem/VIII.