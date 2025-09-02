menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Parpol » NasDem Minta Gaji Hingga Tunjangan Ahmad Sahroni & Nafa Urbach Disetop

NasDem Minta Gaji Hingga Tunjangan Ahmad Sahroni & Nafa Urbach Disetop

NasDem Minta Gaji Hingga Tunjangan Ahmad Sahroni & Nafa Urbach Disetop
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ahmad Sahroni. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Fraksi NasDem DPR RI meminta gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas yang melekat dengan dua legislator yang dinonaktifkan, yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, disetop.

Ketua Fraksi NasDem di DPR RI Viktor Bungtilu Laiskodat menyebut permintaan itu sebagai bagian dari penegakan mekanisme dan integritas partai.

“Fraksi Partai NasDem DPR RI meminta penghentian sementara gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas bagi yang bersangkutan, yang kini berstatus nonaktif,” tutur Viktor di Jakarta, Selasa (2/9).

Baca Juga:

Eks Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) itu mengatakan penonaktifan status keanggotaan kini ditindaklanjuti oleh Mahkamah Partai NasDem.

Nantinya, kata Viktor, NasDem akan menerbitkan putusan bersifat final, mengikat, dan tidak dapat digugat.

Menurutnya, seluruh langkah yang diambil Fraksi Partai NasDem menjadi upaya partai untuk memastikan mekanisme internal dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Baca Juga:

“Mari bersama merajut persatuan dan menguatkan spirit restorasi demi membangun masa depan Indonesia yang lebih baik,” ujarnya.

Sahroni dan Nafa dinonaktifkan dari Fraksi NasDem per 1 September 2025 setelah terbit surat bernomor 168-SE/DPP-NasDem/VIII.

Said Abdullah mengatakan istilah nonaktif tak muncul dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI