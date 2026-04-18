NasDem Perkuat Konsolidasi Politik di Sulteng

jpnn.com, PALU - Rombongan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem tiba di Bandara Sis Al-Jufri pada Jumat (17/4) dan disambut hangat oleh jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Sulawesi Tengah. Penyambutan dipimpin langsung oleh Ketua DPW Partai NasDem Sulawesi Tengah, Nilam Sari Lawira, didampingi Ketua Panitia Pelantikan dan Rapat Kerja Wilayah, Arnila Hi. Moh Ali.

Rombongan DPP yang hadir antara lain Lestari Moerdijat selaku anggota Majelis Tinggi Partai NasDem, bersama Julie S Laiskodat, Ratih Megasari Singkarru, Eva Stevany Rataba, Sriwulan, Lisda Hendrajoni, Cindy Monica Salsabila Setiawan, Nafa Urbach, serta Rio Waas.

Dalam keterangannya, Lestari Moerdijat menyampaikan kesan positif atas kedatangannya di Sulawesi Tengah. Ia menilai daerah ini memiliki energi sosial yang kuat serta semangat gotong royong yang menjadi modal penting dalam membangun demokrasi yang sehat.

“Sulawesi Tengah bukan hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga memiliki kekuatan sosial dan budaya yang luar biasa. Kami melihat semangat masyarakat di sini sangat selaras dengan nilai-nilai restorasi yang diusung Partai NasDem,” ujarnya.

Sementara itu, Nilam Sari Lawira menyampaikan rasa bangga dan apresiasi atas kehadiran para pimpinan DPP di Bumi Tadulako. Menurutnya, kunjungan ini menjadi suntikan semangat bagi seluruh kader NasDem di daerah untuk semakin solid dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Kehadiran para tokoh nasional ini bukan sekadar agenda partai, tetapi juga menjadi simbol perhatian pusat terhadap dinamika dan potensi Sulawesi Tengah. Ini memperkuat komitmen kami untuk terus hadir di tengah masyarakat,” kata Nilam.

Di sisi lain, Arnila Hi. Moh Ali selaku Ketua Panitia menegaskan kesiapan penuh dalam menyukseskan rangkaian kegiatan pelantikan dan Rakerwil DPW NasDem Sulawesi Tengah. Ia menyebutkan bahwa seluruh persiapan telah dilakukan secara matang dengan melibatkan berbagai unsur, termasuk kader, relawan, dan elemen masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap agenda berjalan lancar dan memberikan dampak nyata, baik secara internal bagi penguatan struktur partai maupun secara eksternal bagi masyarakat Sulawesi Tengah,” ujar Arnila.