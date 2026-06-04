menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Parpol » NasDem Sumbang Seribu Buku untuk Warga Lapas Cipinang

NasDem Sumbang Seribu Buku untuk Warga Lapas Cipinang

NasDem Sumbang Seribu Buku untuk Warga Lapas Cipinang
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Fraksi Partai NasDem menyerahkan lebih dari seribu buku kepada warga Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang, Jakarta Timur. Foto: Source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Fraksi Partai NasDem menyerahkan lebih dari seribu buku kepada warga Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang, Jakarta Timur. Anggota Fraksi NasDem, Willy Aditya, menyerahkan bantuan tersebut secara simbolik kepada Kepala Lapas Cipinang, Wachid Wibowo, pada Kamis (4/6). Acara itu juga dihadiri Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto.

Willy menjelaskan, jumlah buku yang dihibahkan tepatnya 1.170 buah. Bantuan ini merupakan penunaian janji setelah Fraksi NasDem mengadakan acara buka bersama di tempat yang sama pada bulan Ramadan lalu. Menurutnya, langkah ini didasari kesadaran akan pentingnya literasi bagi siapa pun, termasuk warga lapas.

“Mereka yang ada di dalam lapas adalah warga negara juga. Adalah saudara kita sebagai sesama manusia juga. Mereka tetap punya hak untuk mengakses ilmu dan pengetahuan. Dengan kesadaran semacam itulah hibah ini dilakukan,” kata Willy yang juga menjabat Ketua Komisi XIII DPR RI.

Baca Juga:

Willy menambahkan, kegiatan ini tidak hanya menjadi pemantik kesadaran literasi dari dalam lapas, tetapi juga bertujuan mengisi waktu luang warga binaan dengan hal produktif dan kualitatif. Dia menyebut sejumlah tokoh yang justru melahirkan karya monumental dari balik jeruji.

“Orang seperti Tan Malaka, Nelson Mandela, Buya Hamka, Pramoedya Ananta Toer, justru melahirkan karya-karya monumentalnya dari balik jeruji penjara,” ujarnya.

Willy menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar gimik. Langkah tersebut merupakan refleksi dari temuan panitia kerja pemasyarakatan selama ini. Sebagai ketua komisi yang membidangi urusan pemasyarakatan, ia menilai dinamika di dalam lapas tidak hanya soal temuan handphone, narkoba, atau senjata tajam.

Baca Juga:

“Jadi, melalui aksi yang menjadi bagian dari gerakan literasi ini kita bisa berharap terwujudnya lapas yang humanis dan kreatif,” tutur Willy.

Dia berharap aksi Fraksi NasDem ini melahirkan gerakan serupa di masa depan. Willy juga mengusulkan agar pemberian amnesti tidak hanya didasarkan pada kepatuhan, tetapi juga produktivitas literasi warga binaan.

NasDem serahkan lebih dari seribu buku ke Lapas Cipinang, dorong gotong royong literasi bagi warga binaan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI