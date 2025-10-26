NasDem Usung Politik Kemanusiaan, Ajak Bangsa Hormati Lansia dan Sayangi Anak

jpnn.com, JAKARTA - NasDem melaksanakan bakti sosial sebagai wujud nyata komitmen terhadap politik kemanusiaan di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1, Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu (25/10).

Kegiatan itu dalam rangka memperingati HUT ke-14 NasDem yang mengusung tema “Konsisten Membawa Arus Perubahan”.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Fraksi dan DPP NasDem itu bukan sekadar berbagi bantuan sembako, tetapi membawa pesan moral yang kuat bahwa bangsa yang besar diukur dari caranya menghargai dan merawat para lansia mereka yang dulu membangun negeri dengan tenaga dan kasih.

Kapoksi NasDem Komisi VII DPR RI Erna Sari Dewi mengungkapkan dari data BPS dan Kementerian Kesehatan pada tahun 2025, jumlah lansia Indonesia mencapai 33 juta jiwa, atau sekitar 12 persen dari populasi nasional.

Dia juga menjelaskan angka harapan hidup naik menjadi 73,9 tahun, peningkatan usia ini belum diiringi dengan peningkatan kesejahteraan dan dukungan sosial yang memadai.

“Kami tidak sedang berbuat baik, tetapi menunaikan utang moral bangsa kepada mereka yang sudah bekerja, membayar pajak, dan membesarkan negeri ini," kata Erna.

Dia menilai perhatian pemerintah terhadap lansia untuk saat ini sudah cukup baik, tetapi harus lebih dimaksimalkan lagi.

"Harus menjadi perhatian khusus tentunya terhadap kesehatan para lansia. Juga ada titipan bantuan khusus dari Ketua Umum Partai NasDem, Bapak Surya Paloh,” lanjutnya.