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Nasib 3 Anggota DPRD Gerindra di Jatim yang Pesta Narkoba

Nasib 3 Anggota DPRD Gerindra di Jatim yang Pesta Narkoba
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Ilustrasi pesta narkoba. Foto/dok : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Tiga anggota DPRD dari Fraksi Partai Gerindra di Jawa Timur yang terlibat pesta narkoba bakal segera dipecat melalui Penggantian Antar Waktu (PAW).

Ketiga kader itu ialah Muhammad Ukasyah Ali Murtadho (UAM) anggota Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Malang, Asrila Diska Rimunda (ARR) selaku anggota DPRD sekaligus Bendahara DPC Gerindra Banyuwangi.

Kemudian, Afif Reza Rimunda (ADR) selaku anggota Fraksi Gerindra DPRD Situbondo yang juga kakak dari Asrila.

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Sekretaris DPD Gerindra Jawa Timur Kharisma Febriansyah menyebut pihaknya telah melakukan proses etik kepada tiga orang itu dan hasilnya telah diserahkan ke dewan pimpinan pusat (DPP).

"Proses yang dilakukan DPD sudah selesai sampai dengan ke Majelis Kehormatan Partai," kata Kharisma kepada wartawan di Surabaya, Selasa (3/11).

Selanjutnya, DPD Gerindra Jatim bakal menunjuk kader lain untuk menggantikan ketiga anggota DPRD yang di PAW itu, agar tugas menyerap aspirasi warga tidak terganggu.

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"Kalau sudah dipecat, ya, berarti harus di-PAW," ujarnya.

Pencopotan jabatan dari ketiga orang itu merupakan konsekuensi yang harus mereka diterima. Sebab, partainya menentang penyalahgunaan narkoba.

Tiga anggota DPRD dari Fraksi Partai Gerindra di Jawa Timur yang terlibat pesta narkoba bakal segera dipecat melalui Penggantian Antar Waktu (PAW).

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