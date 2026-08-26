Nasib Borneo FC vs Persija di Tengah Karhutla Terungkap, I League Buka Suara

jpnn.com - Laga Borneo FC melawan Persija Jakarta dipastikan tetap sesuai jadwal dan akan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda.

Direktur Utama I.League Ferry Paulus mengungkapkan tidak ada perubahan status tuan rumah untuk pertandingan tersebut.

Pihaknya kini berharap kondisi akibat kebakaran hutan dan lahan yang melanda kawasan Kota Tepian perlahan pulih sehingga laga akbar tersebut bisa digelar.

"Kata mbah Marijan sih sudah meredup. Jadi laga tetap berlangsung," ujar Ferry saat ditemui di kawasan Kuningan, Setiabudi, Rabu (26/6) sore WIB.

Rencananya, laga Borneo FC melawan Persija Jakarta akan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, pada 5 September mendatang.

Sebelumnya, banyak pihak menduga panpel Borneo FC akan mempersilakan Macan Kemayoran menggelar laga kandang terlebih dahulu saat menghadapi Pesut Etam.

Namun, wacana tersebut urung terlaksana setelah I.League memastikan pertandingan tetap digelar sesuai jadwal.

Saat ini, kebakaran hutan dan lahan tengah melanda sejumlah kawasan di Kalimantan sehingga menimbulkan kabut dan asap.