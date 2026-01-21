Nasib Federico Barba Sudah Jelas, Bobotoh Bisa Tersenyum

jpnn.com, BANDUNG - Bek asing milik Persib Bandung Federico Barba dipastikan bertahan di putaran dua BRI Super League 2025/26.

Kepastian itu setelah Umuh Muchtar, pria yang identik sebagai bos tim, berkomunikasi dengan pemain asal Italia tersebut.

Belakangan, nama Federico Barba menjadi perbincangan hangat di media sosial. Penyebabnya, Barba dikabarkan ingin hengkang dari Persib yang baru dibelanya kurang dari enam bulan itu.

Beredar rumor, jika Barba kesulitan beradaptasi dengan lingkungan di Indonesia. Ini mengingat, pengalamannya yang baru pertama kali merantau ke negeri beriklim tropis.

Selain itu, kerinduannya dengan keluarga atau homesick juga jadi pemicunya.

Umuh mengabarkan, berdasarkan informasi yang dia terima, manajemen berhasil membujuk Barba untuk bertahan di klub Persib.

Perjuangannya akan dilanjutkan di putaran dua yang dimulai di akhir pekan ini.

"Barba Alhamdulillah, setidaknya mereka tetap bersama ada di kita (bertahan di Persib)," kata Umuh saat dikonfirmasi, Rabu (21/1/2026).