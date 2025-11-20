Nasib Honorer Non-database BKN Menunggu Hasil Investigasi, si Bodong Siap-siap Saja
jpnn.com - MATARAM – Terdapat 655 pegawai non-ASN atau honorer di lingkup Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang belum terakomodasi dalam pengangkatan menjadi PPPK paruh waktu.
Ratusan pegawai non-ASN itu masuk kategori honorer non-database BKN.
Wali Kota Mataram H Mohan Rolisakan menegaskan pihaknya belum memutuskan kebijakan apa yang akan diterapkan kepada 655 honorer tersebut.
Saat ini, pihaknya masih menunggu hasil investigasi Inspektorat terkait adanya indikasi honorer bodong.
"Sejauh ini, kami belum terima hasil investigasi Inspektorat berkaitan dengan tenaga honorer tersebut. Jadi kami belum bisa keluarkan kebijakan apa pun," kata Mohan Rolisakan kepada sejumlah wartawan di Mataram, Rabu (19/11).
Dikatakan, investigasi Inspektorat saat ini sudah berjalan dua pekan sejak adanya laporan indikasi honorer bodong tersebut.
Terhadap hal itu, wali kota meminta Inspektorat lebih cermat dan teliti saat melakukan investigasi menyeluruh terhadap 655 tenaga honorer non-database BKN.
"Inspektorat harus lebih detail sebab itu akan menyangkut nasib tenaga orang honorer ke depan," katanya.
Terkait dengan nasib honorer non-database BKN tidak terakomodasi dalam PPPK Paruh Waktu masih menunggu hasil investigasi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kepala BKN Singgung Aspirasi Alih Status PPPK ke PNS, Simak Baik-baik ya
- 5 Berita Terpopuler: Seruan Kepala BKN kepada 5 Juta PNS dan PPPK, Siapkan Dokumen Termasuk SK Asli, Ada Kericuhan Apa?
- SKCK Palsu Rp15 Ribu per Lembar, Menyasar Peserta Seleksi PPPK
- Pelaku Pembuat SKCK Palsu untuk PPPK di Gowa Tertangkap
- Wamendikdasmen Usul Tata Kelola Guru Sepenuhnya Kewenangan Pusat, Anda Setuju?
- Gaji PPPK Paruh Waktu Sesuai UMK, Anggaran Aman Hingga Beberapa Tahun