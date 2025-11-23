Nasib Iptu TSH yang Terlibat Penggerebekan Fiktif Narkoba Bareng 7 Tentara
jpnn.com - Anggota Polda Kepulauan Riau (Kepri) berinisial Iptu TSH harus menjalani sedang etik setelah terlibat penggerebekan fiktif kasus narkoba terhadap seorang pengusaha di Batam.
Kepala Bidang Propam Polda Kepri Kombes Eddwi Kurniyanto mengatakan komisi etik telah dibentuk dan sidang etik terhadap Iptu TSH sudah bergulir.
Saat ini, Bidpropam Polda Kepri sedang meminta keterangan saksi korban berinisial BJ.
"Sidang KKEP-nya sudah berjalan, kami sedang meminta keterangan saksi korban untuk dihadirkan di persidangan etik guna didengarkan keterangannya," kata Eddwi di Batam, Sabtu (22/11/2025).
Dari hasil pemeriksaan, katanya, Iptu THS mengaku diajak tujuh anggota TNI AD untuk melakukan penggerebekan fiktif kasus narkoba tersebut.
Iptu TSH mengaku sudah sering diajak dan menolak, tetapi karena tidak enakan dan alasan hubungan pertemanan, akhirnya oknum polisi itu bersedia diajak pada 16 Oktober 2025.
"Awalnya diajak, sempat menolak. Dia mengakui kesalahannya," ungkap Eddwi.
Iptu TSH merupakan anggota Subdit III Ditresnarkoba Polda Kepri. Selama bertugas, dia tidak memiliki catatan pelanggaran etik.
Iptu TSH terancam PTDH alias dipecat setelah terlibat penggerebekan fiktif kasus narkoba yang melibatkan 7 anggota TNI AD di Batam. Begini kasusnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Apresiasi Kinerja Polri Terbaik Ketiga Dunia, Boni Hargens Bangga dan Beberkan PR ke Depan
- Hari Kelima Operasi Zebra, Polri Fokus Tindak Balap Liar dan Lindungi Pejalan Kaki
- Dirregident Korlantas Tegaskan Pengesahan STNK Tahunan Tak Perlu Membawa BPKB
- Polri Bongkar Jaringan Pinjol Ilegal, Legislator PDIP: Kalau Perlu Dibekukan
- Imigrasi Semarang Pulangkan Eks Narapidana Narkoba ke Kenya
- Prajurit TNI Temukan Puluhan Ribu Ekstasi di Mobil Kecelakaan di Lampung, Ada Lencana Polisi