Nasib Jorge Martin di MotoGP Malaysia 2026 Belum Jelas, Begini Kata Bos Aprilia
jpnn.com - Kehadiran Jorge Martin dalam seri MotoGP Malaysia 2026 masih menjadi tanda tanya.
CEO Aprilia Massimo Rivola belum berani memastikan pembalap asal Spanyol itu dapat kembali mengaspal di Sirkuit Sepang pada 30 Oktober hingga 1 November mendatang.
Martin masih menjalani pemulihan setelah mengalami kecelakaan saat sprint race MotoGP Australia 2026 di Phillip Island.
Jorge Martin Cedera di Australia
Insiden tersebut membuat juara dunia MotoGP 2024 itu mengalami patah tulang radius pada lengan kanannya.
Cedera itu membuat Martin dinyatakan tidak fit untuk mengikuti balapan utama di Australia. Namun, balapan akhirnya dibatalkan karena cuaca buruk.
Meski cederanya tidak mengharuskan tindakan operasi, Martin tetap membutuhkan waktu untuk memulihkan kondisi fisiknya.
Situasi ini membuat Aprilia belum dapat memastikan apakah sang pembalap akan siap menghadapi tantangan di Sepang.
Peluang Jorge Martin Tampil di Malaysia
Rivola tetap berharap Martin bisa datang ke Malaysia, setidaknya untuk kembali bersama tim Aprilia. Namun, keputusan mengenai keikutsertaannya di lintasan masih bergantung pada proses pemulihan yang dijalani sang pembalap.
Nasib Jorge Martin di MotoGP Malaysia 2026 masih menjadi tanda tanya. Simak penjelasan dari Bos Aprilia Massimo Rivola.
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