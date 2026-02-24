Nasib Kasat Narkoba Polres Toraja Utara yang Terima Setoran Penjualan Sabu-Sabu
jpnn.com - Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda sulsel) Kombes Zulham Effendi menyebut dua perwira Polri di Polres Toraja Utara yang diduga terlibat kasus narkoba saat ini masih ditahan.
Penahanan itu merespons beredarnya surat perintah Kapolda Sulsel yang menyebut dua perwira Polri tersebut dibebaskan dari sanksi penempatan khusus (patsus).
"Masih ditahan. Bukan dilepaskan, itu patsusnya Paminal (Pengamanan Internal)," kata Zulham dikonfirmasi wartawan di Makassar, Selasa (24/2/2026).
Dia menerangkan bahwa surat perintah Kapolda Sulsel yang beredar tersebut bukan soal terperiksa AKP EA selaku Kasat Narkoba Polres Toraja Utara dibebaskan, melainkan bagian dari mekanisme penanganan internal melalui aturan patsus.
Terkait mekanisme patsus, kata Zulham, untuk tahap awal fungsi Paminal Polda Sulsel dapat mengamankan selama dua hari. Selanjutnya dapat diperpanjang sampai tiga hari sehingga total masa pengamanan maksimal lima hari.
"Kalau ada (dugaan pelanggaran) kode etik maka kami lanjut ke patsus kode etik. Jadi, maksimal itu 30 hari (pengamanan) kalau ada kode etiknya, kami lanjut ke patsus kode etik. Jadi, maksimal 30 hari," tuturnya.
Surat perintah Kapolda Sulsel yang beredar itu berisi dua poin, yakni pertama, melepaskan pengamanan terhadap AKP AE, jabatan Ps Kasatresnakoba, Polres Toraja Utara.
Kedua, terduga pelanggar telah selesai melaksanakan pengamanan di ruang penjagaan Subbid Provost Polda Sulsel sejak tanggal 18 hingga 23 Februari 2026, selanjutnya terduga pelanggar dihadapkan ke kesatuannya.
Beginilah nasib Kasat Narkoba Polres Toraja Utara AKP AE dan Kanitnya inisial Aiptu E yang terima setoran penjualan sabu-sabu dari bandar narkotika.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Propam Bantah Dua Perwira Polres Toraja Utara Penerima Setoran dari Bos Narkoba Dibebaskan
- Pemerintah Meksiko Umumkan Situasi Sudah Normal, Penerbangan Kembali Dibuka
- Polda Sumsel Amankan Puluhan Tersangka di Hari ke-10 Operasi Pekat Musi 2026
- ABK Fandi yang Dituntut Mati terkait Narkoba Sampaikan Pembelaan, Ada Kata Petaka
- Oknum Dokter Menjabat Kepala Puskesmas di Kepri Ini Malah Terlibat Narkoba
- Kepala Puskesmas di Karimun Ditangkap Polda Kepri, Ini Kasusnya