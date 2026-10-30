Nasib MotoGP Qatar 2026 di Ujung Tanduk, Sikap Para Pembalap Mulai Terungkap

jpnn.com - Kelanjutan MotoGP Qatar 2026 masih diselimuti ketidakpastian.

Ancaman konflik di kawasan Timur Tengah membuat sejumlah pembalap mempertanyakan keamanan balapan yang dijadwalkan berlangsung di Sirkuit Lusail pada 6-8 November mendatang.

Persoalan tersebut sebelumnya telah dibahas dalam pertemuan tertutup para pembalap saat MotoGP Australia. Mereka bahkan melakukan pemungutan suara untuk menyampaikan pandangan mengenai rencana penyelenggaraan seri Qatar.

Menurut laporan yang beredar, sekitar dua pertiga pembalap yang hadir menolak balapan tetap digelar tanpa jaminan keselamatan yang memadai.

Mereka meminta MotoGP Group menyiapkan langkah antisipasi, termasuk skenario evakuasi jika situasi keamanan memburuk.

Mayoritas Pembalap Dikabarkan Menolak Balapan di Qatar

Penolakan tersebut membuat penyelenggaraan GP Qatar kembali menjadi sorotan. Meski demikian, pihak MotoGP dan Qatar sejauh ini masih menyatakan bahwa balapan dapat berlangsung sesuai jadwal.

Para pembalap kabarnya berencana kembali membahas persoalan tersebut di Qatar. Pertemuan lanjutan itu diprediksi menjadi bagian penting sebelum keputusan akhir ditetapkan.

Seorang bos tim yang identitasnya tidak diungkapkan turut menyampaikan keberatan terhadap rencana tersebut. Dia menilai keselamatan seluruh pihak harus menjadi pertimbangan utama sebelum balapan tetap dilaksanakan.