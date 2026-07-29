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Nasib Persija di Ujung Tanduk, Shin Tae-yong Bidik Kebangkitan saat Hadapi Port FC

Nasib Persija di Ujung Tanduk, Shin Tae-yong Bidik Kebangkitan saat Hadapi Port FC
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Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong. Foto: persija

jpnn.com - SURABAYA - Persija Jakarta menghadapi laga penentuan saat bertemu Port FC pada pertandingan kedua Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (29/7) malam WIB.

Tiga poin menjadi target mutlak jika Macan Kemayoran ingin menjaga peluang bertahan di turnamen pramusim tersebut.

Kekalahan 0-1 dari Persebaya Surabaya pada laga pembuka membuat posisi Persija berada dalam tekanan.

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Hasil negatif itu memaksa Persija harus tampil tanpa celah saat menghadapi wakil Thailand.

Kegagalan meraih kemenangan bisa membuat langkah mereka menuju semifinal buyar.

Saat Persija sedang berupaya bangkit, Port FC datang dengan modal sempurna.

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Si petahana membuka kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas PSMS Medan.

Pelatih Persija Shin Tae-yong mengakui timnya belum mencapai performa ideal.

Persija Jakarta mengusung misi kebangkitan saat menghadapi Port FC pada laga kedua Piala Presiden 2026.

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