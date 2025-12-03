Nasib Perwira Polres Pekalongan Kota Ipda MM Seusai Berduaan dengan Seorang Perawat

jpnn.com - Seorang perwira Polres Pekalongan Kota berinisial Ipda MM diduga terlibat perselingkuhan dengan seorang perempuan bernama initial SO yang telah bersuami.

Oknum polisi itu digerebek oleh warga bersama suami perempuan tersebut saat berada di rumah sang wanita pada Selasa (25/11) sekitar pukul 23.45 WIB.

Ipda MM diketahui melintas di depan pos ronda dan sempat menyapa warga. Tak lama kemudian, dia berhenti di sekitar rumah perempuan tersebut, yang belakangan diketahui berprofesi sebagai perawat.

Aksi perselingkuhan mereka rupanya dipantau oleh suami sang perempuan.

Suami si wanita kemudian mengecek kediamannya dan mendapati Ipda MM sedang berduaan dengan istrinya.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto menjelaskan bahwa Ipda MM merupakan perwira Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Pekalongan Kota.

Sementara SO yang didatangi adalah seorang perawat di RSUD Kajen. Keduanya sama-sama telah berkeluarga.

“Kasusnya, MM mendatangi rumah perempuan yang sudah berkeluarga pada malam hari. Diketahui oleh suaminya (H) bersama warga, kemudian diviralkan dan dilaporkan. Setelah itu langsung ditindaklanjuti,” ujar Kombes Artanto, Rabu (3/12).