Nasib Piala Asia 2027 Masih Harap-Harap Cemas, AFC Buka Opsi Penundaan Hingga 2028

jpnn.com, JAKARTA - Nasib Piala Asia 2027 di Arab Saudi mulai menjadi tanda tanya. Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) belum berani memastikan kelanjutan turnamen empat tahunan tersebut.

Hal tersebut lantaran situasi Timur Tengah termasuk keamanan tuan rumah yang masih memanas.

Presiden AFC Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa membuka peluang untuk menunda penyelenggaraan Piala Asia hingga 2028, jika kondisi tidak memungkinkan.

Meski demikian, Arab Saudi tetap diproyeksikan menjadi tuan rumah apabila penundaan tersebut benar-benar dilakukan.

"Kami bisa menunggu hingga akhir November 2026," kata Sheikh Salman dikutip dari AFP.

AFC memilih tidak terburu-buru mengambil keputusan.

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Perkembangan situasi keamanan di Arab Saudi akan terus dipantau sebelum federasi sepak bola Asia itu menentukan langkah selanjutnya.

Ketidakpastian ini muncul setelah serangkaian serangan yang melibatkan kelompok Houthi asal Yaman memicu kekhawatiran terhadap keamanan.