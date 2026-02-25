Nasib Pikap dari India, Sudah Dipesan, tetapi Didesak Dibatalkan
jpnn.com, JAKARTA - Pemesanan 105 ribu unit kendaraan pikap dari India untuk kebutuhan Koperasi Merah Putih menuai polemik.
Pasalnya, pikap tersebut telah dipesan, tetapi mendadak banyak desakan untuk menundanya.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga mendesak pemerintah melakukan penundaan impor tersebut.
“Rencana untuk impor 105 ribu mobil pikap dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat Presiden masih di luar negeri,” ujar Dasco dikutip Rabu (25/2).
Terpisah, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyetujui menunda rencana impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk kebutuhan program Koperasi Desa Merah Putih.
“Pak Sufmi Dasco Ahmad ada komentar katanya kemarin, kami ikuti Pak Dasco saja,” kata Purbaya.
Purbaya berpendapat Presiden Prabowo Subianto memiliki pendirian yang jelas, yakni ingin menggalakkan industri dalam negeri.
“Presiden juga tujuannya adalah menggalakkan industri dalam negeri. Saya pikir Presiden posisinya clear dalam hal ini,” ujar dia.
